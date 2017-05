என்னாது பாகுபலி 2 படம் இன்னும் பார்க்கலையா.. ஊழியரை டிஸ்மிஸ் செய்த "லூசு பாஸ்"!

பாகுபலி 2 திரைப்படம் பார்க்காத ஊழியரை ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த நிறுவனம் பணியிலிருந்து நீக்கியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A 29 year old man Mahesh Babu was today sacked by his company after he was found having not watched Bahubali 2 even 6 days after his release.