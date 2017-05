இதுதாண்டா டிஜிட்டல் இந்தியா.. பின்லேடனுக்கே ஆதார் கார்டு வாங்க முயற்சித்த பலே ஆசாமி!

கொல்லப்பட்ட அல் காய்தா தீவிரவாத இயக்கத் தலைவர் ஒசாமா பின் லேடனுக்கு ஆதார் கார்டு தயாரிக்க முயன்றதாக ஒருவர் போலீஸாரிடம் பிடிபட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Saddam Mansuri, a 35-year old Unique Identification Authority of India (UIDAI) operator was reportedly caught by officials trying to make an Aadhaar card using the name of slain al Qaeda terrorist Osama Bin Laden.