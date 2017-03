இம்பாலிலும் ஒரு "கூவத்தூர்"... பாஜக ஆதரவு எம்எல்ஏ-க்கள் காட்டில் செம மழை!.

மணிப்பூர் மாநில சட்டசபையில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு வரும் 22-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் சசிகலா பாணியில் பாஜக ஆதரவு எம்எல்ஏ-க்கள் இம்பாலில் உள்ள ஒரு தங்கும் விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

In Manipur Assembly there will be trust vote on March 22 or 23, so the MLA who supported BJP are staying at a resort in Imphal.