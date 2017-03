இரோம் ஷர்மிளாவை தோற்கடித்து என்ன பலன்? முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய இபோபிக்கு ஆளுநர் அறிவுறுத்தல்

தவுபால் தொகுதியில் இரோம் ஷர்மிளாவை தோற்கடித்த மணிப்பூர் முதல்வர் இபோபி சிங் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய அம்மாநில ஆளுநர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

Manipur governor asking Chief minister Ibobi singh to submmit his resignation letter.