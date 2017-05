இங்கிலாந்து காதலரை மணக்கிறார் இரும்புப் பெண்மணி இரோம் சர்மிளா!

அரசியலில் தோல்வியை கண்ட இரோம் சர்மிளா,தனது நீண்ட நாள் காதலரை மணம் முடிக்கவுள்ளார். அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.

English summary

Manipur’s Iron lady Irom Sharmila is getting married.Wedding ceremony to be held in Kerala.British citizen Desmond Kutino is the groom.