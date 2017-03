பாதுகாப்பு அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் மனோகர் பாரிக்கர்.. நாளை கோவா முதல்வராகிறார்

கோவா மாநில முதல்வராக மனோகர் பாரிக்கர் நாளை பொறுப்பேற்க உள்ள நிலையில் அவர் வகித்து வரும் மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Defence Minister Manohar Parrikar resigned from his post after the BJP legislature party voted to bring him back as Chief Minister.