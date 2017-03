சுயேச்சைகளை வளைத்தது பாஜக.. கோவாவில் ஆட்சியமைக்கிறது.. முதல்வராகிறார் பாரிக்கர்

கோவாவில் ஆட்சி அமைக்க மனோகர் பாரிக்கர் ஆளுநரிடம் உரிமை கோரினார். கோவா சட்டசபை தேர்தலில் 13 இடங்களை மட்டுமே பெற்றிருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்க தேவையான பலத்தை சுயேச்சைகளிடமிருந்து பாஜக பெற்றுள்ளது.

English summary

BJP’s Manohar Parrikar met governor and staked claim to form the government in Goa today.