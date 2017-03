சர்ச்சைகள் நடுவே, கோவாவில் பாஜக அரசு பதவியேற்பு.. 4வது முறையாக முதல்வரானார் மனோகர் பாரிக்கர்

கோவா மாநிலத்தின் முதல்வராக மனோகர் பாரிக்கர் இன்று பதவியேற்றார். அவருக்கு மாநில ஆளுநர் மிருதுளா சின்ஹா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

English summary

Manohar Parikkar has sworn in as chief Minister of Goa today.