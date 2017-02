விசாகப்பட்டினம் அருகே அதிரடி தாக்குதல் நடத்திய மாவோயிஸ்டுகள்.. அதிர்ச்சியில் ஆந்திரா, ஒடிஷா அரசுகள்!

ஒடிஷா-ஆந்திரா உள்வனப்பகுதிகளில் தாக்குதல் நடத்தி வந்த மாவோயிஸ்டுகள் விசாகப்பட்டினம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தாக்குதல் நடத்தியிருப்பது அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.

English summary

Maoists blast occurred when the bus carrying the police personnel passed over a culvert on the National Highway no. 26 connecting Raipur with Visakhapatnam.