சாதனைத் தங்கம்... மாரியப்பனுக்கு பத்ம ஸ்ரீ விருது... வழங்கினார் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி

பாராலிம்பிக் போட்டியில் தங்கம் வென்ற தமிழக வீரர் மாரியப்பனுக்கு ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி பத்ம ஸ்ரீ விருது இன்று வழங்கினார்.

English summary

President Pranab Mukherjee conferred Padma Shri award to Mariyappan Thangavelu at the Rashtripati Bhawan in Delhi.