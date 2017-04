பாகுபலி பஞ்சாயத்து.... 90% முட்டாள் இந்தியர்களை 99% முட்டாள்களாக்கும் ஊடகங்கள்... கட்ஜூ காட்டம்!

பாகுபலி திரைப்படம் குறித்து தலைப்பு செய்திகளாக வெளியிடும் ஊடகங்கள் 90 சதவீத முட்டாள்களாக உள்ள மக்களை 99 சதவீத முட்டாள்களாக்க விரும்புகின்றன.

English summary

Showing Baahubali 2 as news headlines, tv channel wants people 99% idiots, says Markandey Katju.