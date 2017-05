செல்போன் பேசியபடி ரோட்டில் நடந்தால் ரூ.21,000 அபராதம்...பெண்களைக் குறிவைக்கும் உ.பி. கிராமம்!

செல்போன் பேசியபடி ரோட்டில் நடந்து செல்லும் பெண்களுக்கு ரூ.21,000 அபராதம் விதிக்க உத்தரப்பிரதேச மாநில கிராமம் ஒன்றில் முடிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Uttar pradesh state Panchayat of Mathura's Madora village on Wednesday ordered the imposition of a hefty penalty on girls who use mobile phones while walking on the street.