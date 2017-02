தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரானவர் பிரதமர் மோடி: மாயாவதி கடும் தாக்கு

தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரானவர் பிரதமர் மோடி என மாயாவதி தாக்கியுள்ளார்.

English summary

BSP supremo Mayawati on Monday attacks on pm modi, she says to modi Mr Negative Dalit Man