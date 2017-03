மின்னணு எந்திரத்தில் மோசடி செய்துள்ளனர்.. மறு தேர்தல் தேவை.. ஜெ. மாதிரியே பேசும் மாயாவதி!

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத் தேர்தலுக்கான வாக்குப் பதிவில் முறைகேடு நடந்துவிட்டதாகவும், தேர்தல் முடிவுகள் நம்பும்படியாக இல்லை என்றும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

Bahujan Samaj party Supremo Mayawati demanded re-elections alleging that Electronic Voting machines were tampered with. Addressing the media in Lucknow, Mayawati said that the results were 'very surprising and unbelievable'.