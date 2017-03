வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் பாஜக தில்லுமுல்லு என குற்றச்சாட்டு.. கோர்ட்டுக்கு போகிறார் மாயாவதி

உத்தரபிரதேசத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாகவும், இதனை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரவுள்ளதாகவும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவி மாயாவதி கூறியுள்ளார்.

English summary

BSP chief Mayawati on Wednesday decided to move court against the alleged tampering of EVMs and observe a ‘black day’ every month against the “murder of democracy” by the BJP.