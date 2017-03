உ.பியில் ஆடு, மாடு வெட்ட தடை விதித்ததன் எதிரொலி... டெல்லியில் இறைச்சி விலை வீர்ர்ர்!!

உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆடு, மாடுகளை வெட்ட அம்மாநில முதல்வர் தடைவிதிதுள்ளதையடுத்து டெல்லியில் இறைச்சி விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

Meat price has increased in Delhi due to the strike of meat sellers in UP.