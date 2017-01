செக்ஸ் புகார் எதிரொலி- மேகாலயா ஆளுநர் சண்முகநாதன் ராஜினாமா: பிடிஐ தகவல்

பாலியல் தொந்தரவு புகாரில் சிக்கிய மேகாலயா ஆளுநர் சண்முகநாதன் தம்முடைய பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டதாக பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் கூறியுள்ளது.

English summary

PTI said that Meghalaya Governor V Shanmuganathan who facing sexual harrasment charges today resigned from the post.