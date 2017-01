மேகாலயாவில் 14 வயது சிறுமி பலாத்காரம்.. தலைமறைவாக இருந்த எம்.எல்.ஏ அசாமில் கைது

மேகாலாயாவில் 14 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் போலீசாரால் தேடப்பட்ட சுயேட்சை எம்.எல்.ஏ. அசாம் மாநிலத்தில் இன்று கைது செய்யப்பட்டார்.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 16:35 [IST]

English summary

Meghalaya MLA Julius K Dorphang, accused of raping a minor girl, was arrested in Guwahati on Friday.