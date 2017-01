அப்துல்கலாமின் கடைசிநிமிடங்கள்.. கண்டுகொள்ளாமல் தூங்கபோன மாஜி ஆளுநர் சண்முகநாதன்.. பகீர் தகவல்கள்

அப்துல்கலாமின் கடைசிநிமிடங்களில் அவரை கண்டுகொள்ளாமல் தூங்கிப் போனார் மேகாலயா ஆளுநராக இருந்த சண்முகநாதன் என பகீர் தகவலை ராஜ்பவன் ஊழியர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 27, 2017, 11:33 [IST]

English summary

Meghalaya Rajbhavan staffs said that Former Governor Shanmuganathan was not alongside Former President of India, Late APJ Abdul Kalam during his last breath in Shillong, but in reality Shanmuganathan was sleeping in his bedroom and only after the call from the Prime Minister made him run to Bethany Hospital, Shillong.