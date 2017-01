ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை கேட்டு மேனகா காந்தி வழக்கு தொடரவில்லை.. நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்

ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு தடை கோரி, மத்திய அமைச்சர் மேனகா காந்தி, சுப்ரீம் கோர்ட்டை அணுகியதாக வெளியான தகவலில் உண்மையில்லை என்று, மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்.

Spoke with Min @Manekagandhibjp .The news appearing in a few Tamizh TV channels about her approaching the SC to ban #jallikattu is baseless.

English summary

Menaka Gandhi approaching Supreme court for Jallikattu ban is baseless, says Nirmala Sitharaman. The union minister clearly stated it as rumors after she spoke to Menaka Gandhi about this.