ஜிஎஸ்டி வரியிலிருந்து பாலுக்கு விலக்கு.. வயிற்றில் பால் வார்த்த மத்திய அமைச்சரவை

சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் இருந்து பாலுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Union Finance Minister Arun Jaitley said, Foodgrains will be cheaper from July 1 when the GST is rolled out.