ஜார்க்கண்ட் சுரங்கத்தில் பெரும் விபத்து.. பலி எண்ணிக்கை 11 ஆக உயர்வு

ஜார்கண்டில் செயல்பட்டு வரும் நிலக்கரி சுரங்கம் நேற்று முன்தினம் திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் 11 பேர் உயிரிழந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, December 30, 2016, 15:03 [IST]

English summary

At least seven people were killed and several others were feared trapped in an opencast coal mine. About 40 workers are suspected to be still trapped under the debris. Several vehicles were also trapped inside the coal mine.