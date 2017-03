உத்தரபிரதேச பாணி.. தெலங்கானாவில் ஆட்சியை பிடிக்க பாஜக பலே திட்டம்! தென் மாநிலங்களுக்கு குறி

தெலங்கானாவிலும் இந்துக்கள் வாக்குகளை மொத்தமாக பெற பாஜக முயல்கிறது. முஸ்லிம்கள் வாக்குகளை காங்கிரஸ், தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமித்தி ஆகியவை பிரித்துவிடும் என்ற கணக்கு அமித்ஷாவுடையது.

English summary

The BJP's national president, Amit Shah will spend three days in Telangana to chalk out a strategy for the 2019 Lok Sabha and Assembly elections.