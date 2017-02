தமிழக சட்டசபை நிகழ்வுகள் எதிர்பாராதவை… கபில்சிபல் கவலை

தமிழக சட்டசபையில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் எதிர்பாராதவை என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் கபில்சிபல் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 13:24 [IST]

English summary

Tamil Nadu MLAs should be followed speaker’s decision said Senior Congress leader Kabil Sibal.