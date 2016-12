பிர்லா, சஹாரா நிறுவனங்களிடம் லஞ்சம் வாங்கினார் மோடி: ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு

பிர்லா, சஹாரா நிறுவனங்களிடம் பிரதமர் மோடி லஞ்சம் வாங்கியதாக ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.

English summary

Congress vice president Rahul Gandhi on Wednesday leveled serious allegations against Prime Minister Narendra Modi. He said that Modi, as Gujarat chief minister, had taken money from Sahara and Birla groups and demanded an independent inquiry into it.