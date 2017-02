ஏழைகளின் கரங்களை வலுப்படுத்தும் உத்தம பட்ஜெட்- மோடி

அருண் ஜெட்லி தாக்கல் செய்த பட்ஜெட் அனைவரையும் திருப்தி படுத்தும் என்றும் ஏழைகளுக்கான பட்ஜெட் என்றும் பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

English summary

PM Narendra Modi has hailed the Union budget 2017-18.This Budget will help small businesses to become competitive in the global market. The commitment to eliminate corruption and black money is reflected in the Budget.