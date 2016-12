பணப்பரிவர்த்தனைக்கு அம்பேத்கர் பெயரில் ‘பீம் செயலி’… பிரதமர் மோடி அறிமுகம்

பணப் பரிவர்த்தனைக்காக அம்பேத்கர் பெயரில் ‘பீம் செயலி’யை பிரதமர் மோடி இன்று டெல்லியில் அறிமுகம் செய்தார்.

English summary

PM Modi launched a New Application, called BHIM, to make it easier to transact online today.