மோடி பிரசாரம் செய்த முக்கால்வாசி தொகுதிகளில் பாஜகவுக்கு வெற்றி.. ராகுலுக்கோ முக்கால்வாசி தோல்விதான்

தேசிய அளவில் பார்த்தால் மோடியின் பிரசார வெற்றிக்கான ஸ்டிரைக் ரேட் 78 சதவீதமாகும். ராகுல்காந்தி ஸ்டிரைக் ரேட் 22 சதவீதம் மட்டுமே.

English summary

In total across the five states, Modi covered 180 seats and his party and allies won 140. That’s a nationwide strike rate of 78%. Gandhi campaigned across 69 constituencies and the Congress and partners won just 15 – a strike rate of 22%. The numbers tell the story of this election.