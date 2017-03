மன அமைதிக்கு வழிகாட்டும் யோகாவின் தேவை அவசியம் - பிரதமர் மோடி பேச்சு

பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொளி காட்சி மூலம், சர்வதேச யோகா திருவிழாவில் மக்களிடம் உரையாற்றினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Prime Minister Narendra Modi address the festival via video conferencing on the 29th edition of the International Yoga Festival on March 2.