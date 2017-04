விவசாயிகள் போராட்டத்தை கண்டுகொள்ளாமல் மெட்ரோ ரயிலில் ஆஸி பிரதமருடன் சுற்றி செல்பி எடுக்கும் மோடி!

நான்கு நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் மால்கம் டர்ன்புலுடன் இந்திய பிரதமர் மோடி டெல்லி மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் மேற்கொண்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil farmers protesting in Delhi for almost one month.Prime Minister Modi did not meet them. But he spends time with Australian Pm and taking selfie with him in Delhi metro rail.