இந்திய வளர்ச்சிக்கு 3 கோடி வெளிநாடு இந்தியர்களின் பங்கு ஆபாரம்.. மோடி புகழாரம்

வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களின் கூட்டம் பெங்களூருவில் இன்று நடைபெற்றது. அதில் 3 கோடி வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள், இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்காற்றியுள்ளனர் என்று மோடி கூறியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 12:20 [IST]

Prime Minister Modi thanked overseas Indian for their support in fight against black money and corruption.