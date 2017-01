காங்கிரஸ் ஒரு மூழ்கும் கப்பல்.. பஞ்சாப் பிரசார கூட்டத்தில் மோடி கிண்டல்

காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு மூழ்கும் கப்பல் என்றும், கொள்கையில்லாத அந்த கட்சி பஞ்சாபில் ஆட்சி அமைக்க முடியாது என்றும் பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

English summary

congress party is sinking ship, says pm modi in poll bound Punjab