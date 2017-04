அடிமேல் அடி வைத்தால் அம்மியும் நகரும்... மோடியும் மனமிறங்குவார்.. அய்யாக்கண்ணு நம்பிக்கை

அடிமேல் அடிவைத்தால் அம்மியும் நகருவதை போல் பிரதமர் மோடியும் ஒருநாள் மனமிறங்கி எங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவார் என அய்யாக்கண்ணு தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Farmers continue protest in Delhi for 24th day. They met Delhi CM Arvind Kejriwal and he promised to take their issues to PM, says Ayyakkannu.