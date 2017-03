ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பகவத்தை ஜனாதிபதி ஆக்க வேண்டும்.. சிவசேனா விருப்பம்

நாட்டின் மிக முக்கியமான குடியரசு தலைவர் பதவிக்கு ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பகவத் பெயரை பரிந்துரை செய்துள்ளார் சிவசேனா எம்.பி. சஞ்சய் ரவுத்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Chief of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mohan Bhagwat is the Shiv Sena's choice for President of India. The Sena has asked the BJP to reconsider the name of the RSS chief as the next President.