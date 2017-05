தென்மேற்கு பருவமழை ஜூனில் தொடங்கும்- தென் இந்தியாவில் இயல்பாக இருக்குமாம்!

தென்மேற்கு பருவமழை இந்தியாவில் ஜூன் முதல்வாரத்தில் தொடங்கும் என்றும் நடப்பாண்டு இயல்பான அளவிற்கு மழையிருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.

English summary

South India will witness a normal monsoon. Monsoon will arrive on time in the first week of June and will gradually spread across the rest of the country. The monsoon will make its fall in Kerala. The Climate Forecast System model outputs does show that large parts of North India may experience moderate deficiency.