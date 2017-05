கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சிக்கல் நீடிப்பு- சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை வழக்கு போடும் அமலாக்க பிரிவு!

கார்த்தி சிதம்பரம் மீது சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்ய அமலாக்கத் துறை திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

There is more trouble brewing for Karti Chidambaram son of former union minister, P Chidambaram as the Enforcement Directorate is set to file a case under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act.