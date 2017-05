சம்பளம் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்லை.. வீட்டிலிருந்து வேலை செய்ய விரும்பும் பெண்கள்

குறைந்த ஊதியம் கிடைத்தாலும் பரவாயில்லை என வீட்டிலிருந்து பணியாற்றும் பணிகளையே பெரும்பாலான பெண்கள் விரும்புவதாக ஒரு கணக்கெடுப்பு தெரிவிக்கிறது.

English summary

More and more women in the age group of 35-45 years are opting for jobs which give them the option of working from home (WFH), even if at a lesser salary and lower scale of the corporate hierarchy, for the sake of striking a balance between family, and career opportunities. The information was revealed by a joint survey conducted by ASSOCHAM-GSN.