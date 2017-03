வீட்டைப் பூட்டிக்கொண்டு 4 ஆண்டுகளாக வசித்த தாய், மகள் மீட்பு

டெல்லியில் 4 வருடமாக பூட்டிய வீட்டில் வசித்து வந்த தாய், மற்றும் மகளை காவல்துறையினர் மீடடு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

English summary

The Delhi Police rescued a mother-daughter duo who had allegedly locked themselves up at their house four years ago in southwest Delhi's Mahavir Enclave area on Wednesday