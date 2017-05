100 அடி ஆழ ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த 5 வயது சிறுவன்.. போராடி மீட்டும் பலியான சோகம்

மத்தியப்பிரதேச மாநிலத்தில் 100 அடி ஆழ ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து மீட்கப்பட்ட சிறுவன் பரிதாபமாக உயிழந்தார்.

English summary

MP boy Satyam, who was rescued alive from a borewell, succumbed to his injuries on Friday.