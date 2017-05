கணவன் குடிச்சிட்டு வந்தால் உதைங்க.. விடாதீங்க.. இந்தாங்க பேட்.. அமைச்சரின் அசத்தல் கல்யாண பரிசு

கணவன் குடித்துவிட்டு வந்தால் அவரை அடித்துத் தாக்க மணமகளுக்கு சிறிய அளவிலான ‘பேட்’டை கல்யாண பரிசாகக மத்திய பிரதேச அமைச்சர் கொடுத்து அசத்தியுள்ளார்.

Madhya Pradesh’s minister Gopal Bhargava has presented bats to newly-wed women.

