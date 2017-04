லஞ்சம் கொடுத்து இரட்டை இலையை வாங்க முயற்சித்த தினகரனை கைது செய்ய வேண்டும்… சசிகலா புஷ்பா ஆவேசம்

லஞ்சம் கொடுத்து இரட்டை இலை சின்னத்தை வாங்க முயற்சி செய்த டிடிவி தினகரனை கைது செய்ய வேண்டும் என்று ராஜ்ய சபா எம்பி சசிகலா புஷ்பா ஆவேசமாக கூறியுள்ளது.

English summary

Rajya Sabha MP Sasikala Pushpa has urged to arrest TTV Dinakaran for giving bribe to get two leaves symbol.