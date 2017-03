ஹோட்டலில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சக வீரர்களுடன் சிக்கிய டோணி.. டெல்லியில் பரபரப்பு

டோணி தலைமையிலான ஜார்கண்ட் அணியினர் தங்கியிருந்த டெல்லி, துவாரகா பகுதியிலுள்ள ஒரு ஹோட்டலில் இன்று காலை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் அதிருஷ்டவசமாக அவர்கள் தப்பினர்.

English summary

Fire breaks out in Dwarka, semifinal between Bengal, Jharkhand postponed. Dhoni was in the hotel along with the team when fire broke out.