ஆதரவாளர்களுடன் அகிலேஷ் யாதவ் அவசர ஆலோசனை.. வேட்பாளர்களுடன் இன்று முலாயம் ஆலோசனை!

சமாஜ்வாடி கட்சியிலிருந்து அகிலேஷ் யாதவ் நீக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர்களின் கூட்டத்தை முலாயம் சிங் யாதவ் கூட்டியுள்ளார்.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 19:34 [IST]

SP chief and former Chief Minister Mualayam SIngh Yadav has called for party candidates meeting tomorrow after the dismissal of CM Akhilesh Yadav.