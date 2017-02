சசி பதவியேற்பு- தமிழக ஆளுநர் ஆலோசனை எதுவும் கேட்கவில்லை- அட்டர்னி ஜெனரல் முகுல் ரோத்தகி

சசிகலா பதவியேற்பது தொடர்பாக தமிழக ஆளுநர் தம்மிடம் ஆலோசனை கேட்கவில்லை என அட்டர்னி ஜெனரல் முகுல் ரோத்தகி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Attorny General Mugul Rohatgi said that the Tamilnadu governor didn't sought any legal opinion with me on Sasikala issue.