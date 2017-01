அகிலேஷை எதிர்த்து தந்தை முலாயம் சிங் போட்டி.. உபி தேர்தலில் பரபரப்பு

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் நடைபெற உள்ள தேர்தலில் மகன் அகிலேஷை எதிர்த்து தந்தை முலாயம் சிங் போட்டியிடுகிறார்.

English summary

Mulayam Singh Yadav will contest against his son Akhilesh in the forthcoming Uttar Pradesh elections.