உச்சத்தில் உ.பி. "அக்னி நட்சத்திரம்".. முதலில் 2வது மனைவி.. இப்போது 2வது மருமகள்.. தவிக்கும் முலாயம்

உத்தரப் பிரதேசத்தில் முலாயம் சிங் யாதவ் தனது 2வது மருமகளுக்கு சட்டசபைத் தேர்தலில் சீட் கொடுத்ததுப் பிடிக்காமல்தான் அகிலேஷ் யாதவ் தரப்பு புரட்சியில் குதித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Sources say that SP founder Mulayam Singh Yadav's 2nd daughter in law Aparna Yadav is the main reason for the feud in the party in India's big state UP.