கடத்தல் எச்சரிக்கை.. மும்பை, சென்னை மற்றும் ஹைதராபாத் விமான நிலையங்களுக்கு உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு!

விமானங்களை கடத்தி தகர்க்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக வெளியான தகவலையடுத்த சென்னை, மும்பை, ஹைதராபாத் விமான நிலையங்களுக்கு உச்சகட்ட பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Airport security agencies have received a specific tip off about a plan to hijack aircraft departing from Mumbai, Chennai and Hyderabad airport simultaneously on Sunday. The hijacks, which according to the information received will be carried out by a team of 23 people, have led to the security agencies to put all the three airports on high alert.