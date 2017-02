மும்பை மாநகராட்சி தேர்தல்: பாந்த்ராவில் மனைவியுடன் வந்து வாக்களித்த கடவுள்

முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் மும்பை பாந்த்ரா பகுதியில் தனது வாக்கை பதிவு செய்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Civic polls are going on in Mumbai. Former Cricketer Sachin Tendulkar and his wife Anjali has casted their vote in Bandhra constituency.