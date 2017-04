டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஃபீல்டிங் தேர்வு!

பத்தாவது ஐபிஎல் சீசன் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் மோதி வருகின்றன.

English summary

Mumbai Indians won the toss and Chose to fielding. this is the second match for the both teams in the 10th season IPL.