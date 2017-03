அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்ட ஆதரவு.. உ.பி.யில் பேனர் வைத்த முஸ்லிம் அமைப்புகள்!

அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டும் உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்க்கு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.

English summary

Some Muslims organisations have put out huge banners in Lucknow supporting construction of Ram temple at Ayodhya. The man behind these banners has sought security from police.